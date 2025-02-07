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Харьков получит миллиард на восстановление коммунальной инфраструктуры: условия субвенции

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Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции Харькову на 1 млрд грн для аварийно-восстановительных работ в жилищно-коммунальной сфере. Средства должны быть использованы до конца года на водо- и теплоснабжение и водоотвод.

Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления субвенции для бюджета Харькова на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы на 1 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Утверждаем порядок и условия предоставления субвенции для бюджета города Харькова на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы. Соответствующим решением Харькову будет выделен 1 млрд гривен. Средства помогут местным властям провести наиболее насущные работы, связанные с водо- и теплоснабжением, а также водоотводом. Принципиальным условием предоставления субвенции является то, что этот ресурс должен быть использован до конца года. То есть, речь идет о важнейших потребностях города здесь и сейчас 

- сказал Шмыгаль.

По его словам, в прошлом году правительство выделило для Харьковщины 2,4 млрд гривен, чтобы качественно подготовиться и пройти отопительный сезон, а еще около 2 млрд - было выделено непосредственно городу Харькову.

Напомним

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин утвердил порядок и условия предоставления в 2025 году субвенции из государственного бюджета бюджету Харьковской городской территориальной громады на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы.

"Предусмотрено, что субвенция направляется на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы на территории Харьковской городской территориальной громады. Условиями предоставления субвенции являются: наличие утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документации; информация о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе, внесенная в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины; завершение реализации проекта/мероприятия до конца 2025 года; создание, прирост и обновление основных фондов коммунальной формы собственности (кроме восстановления поврежденных объектов жилого назначения)", - сообщил Мельничук.

Напомним

Ранее Шмыгаль заявлял, что в этом году местные бюджеты получат 328 млрд гривен за счет прироста поступлений от НДФЛ, а также дотаций и субвенций от правительства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kharkivХарьков

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