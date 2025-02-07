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Харків отримає мільярд на відновлення комунальної інфраструктури: умови субвенції

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Кабмін затвердив порядок надання субвенції Харкову на 1 млрд грн для аварійно-відновлювальних робіт у житлово-комунальній сфері. Кошти мають бути використані до кінця року на водо- й теплопостачання та водовідведення.

Кабінет міністрів затвердив порядок та умови надання субвенції для бюджету Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери на 1 млрд гривень. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Затверджуємо порядок та умови надання субвенції для бюджету міста Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери. Відповідним рішенням Харкову буде виділено 1 млрд гривень. Кошти допоможуть місцевій владі провести найбільш нагальні роботи, пов’язані з водо- й теплопостачанням, а також водовідведенням. Принциповою умовою надання субвенції є те, що цей ресурс має бути використаним до кінця року. Тобто, ідеться про найважливіші потреби міста тут і зараз 

- сказав Шмигаль.

За його словами, в минулому році уряд виділив для Харківщини 2,4 млрд гривень, щоб якісно підготуватися і пройти опалювальний сезон, а ще близько 2 млрд - було виділено безпосередньо місту Харкову.

Нагадаємо

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін затвердив порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери.

"Передбачено, що субвенція спрямовується на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери на території Харківської міської територіальної громади. Умовами надання субвенції є: наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації; інформація про пошкоджене та знищене нерухоме майно, внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України; завершення реалізації проекту/заходу до кінця 2025; створення, приріст і оновлення основних фондів комунальної форми власності (крім відновлення пошкоджених обʼєктів житлового призначення)", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Раніше Шмигаль заявляв, що у цьому році місцеві бюджети отримають 328 млрд гривень за рахунок приросту надходжень від ПДФО, а також дотацій та субвенцій від уряду.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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denys-shmyhalДенис Шмигаль
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