Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

В Харькове спасатели ликвидируют последствия вражеского удара, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Днем 17 мая враг с помощью авиации снова нанес удар по городу Харькову, в результате чего произошел масштабный пожар.

По предварительным данным, погибли 3 человека и еще 29 пострадали. Однако двух мужчин удалось спасти.

Спасательные службы до сих пор работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

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