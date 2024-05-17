Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  101175 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  92621 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  101226 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  112351 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133337 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124922 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118374 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  180815 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65043 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  174181 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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15 мая 2024, 10:00  •  235702 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  456294 просмотра

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

В Харькове российский авиаудар вызвал крупный пожар, в результате которого погибли 3 и были ранены 29 человек, а 2 были спасены службами спасения.

Общество •   •  3673 просмотра
Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

Большая группа спасенных волнистых попугайчиков переехала в свою новую летнюю резиденцию - просторный вольер на открытом воздухе с естественными удобствами, такими как гнезда, ветки, веревки и кормушки, в Киевском зоопарке, что будет способствовать их реабилитации.

Киев •   •  5652 просмотра
С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

17 мая 2024 года российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами и тремя управляемыми ракетами, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6818 просмотра
Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

Взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны произошел возле военной академии в санкт-петербурге, в результате чего пострадали 7 человек, один из которых находится в реанимации.

Новости Мира •   •  7052 просмотра
Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Украина работает над привлечением Китая на самом высоком уровне к будущему Саммиту мира, поскольку Китай является влиятельной страной, которая может повлиять на агрессора россию, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Война •   •  10236 просмотра
Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.

Культура •   •  8271 просмотра
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

В Харькове снова раздавались взрывы: что известно

В Харькове произошла новая серия взрывов. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрывах.

Война •   •  10086 просмотра
В Харькове снова раздавались взрывы: что известно

россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.

Война •   •  11225 просмотра
россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

Вероятно атаковал беспилотник: в российском питере произошел взрыв в военной академии, есть раненые

В результате взрыва, вероятно вызванного атакой беспилотника, в академии связи им. буденного в санкт-петербурге, были ранены 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  9376 просмотра
Вероятно атаковал беспилотник: в российском питере произошел взрыв в военной академии, есть раненые

"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, ожидается, что Украина и Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности.

политика •   •  10759 просмотра
"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак