В Харькове снова раздавались взрывы: что известно

Новая серия взрывов прогремела в Харькове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении.

Впоследствии издание сообщило, что в Харькове был слышен еще один взрыв, вероятно, за пределами города.

Напомним

Ранее Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, три человека погибли и 28 получили ранения в результате российского ракетного обстрела Харькова.