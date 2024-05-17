Удари рф по Харкову: кількість жертв зросла до трьох, а кількість поранених - до 28

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Київ • УНН

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Три людини загинули і 28 отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Харкова.

У Харкові продовжує зростати кількість жертв та поранених у результаті ворожих ударів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28 

- повідомив Терехов.

Нагадаємо

Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.

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