Удари рф по Харкову: кількість жертв зросла до трьох, а кількість поранених - до 28
Київ • УНН
Три людини загинули і 28 отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Харкова.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв та поранених у результаті ворожих ударів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28
Нагадаємо
Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.