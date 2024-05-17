Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до трех, а количество раненых - до 28

В Харькове продолжает расти количество жертв и раненых в результате вражеских ударов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

И погибших, и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову, к сожалению, уже больше. Убитых россиянами трое, раненых 28 - сообщил Терехов.

Напомним

Ранее Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова.