У Харкові знову лунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
У Харкові сталася нова серія вибухів. Міська та обласна влада наразі не комантували інформацію про вибухи.
Нова серія вибухів пролунала в Харкові, передає УНН із посиланням на Суспільне.
"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні.
Згодом видання повідомило, що у Харкові було чутно ще один вибух, ймовірно, за межами міста.
Нагадаємо
Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, три людини загинули і 28 отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Харкова.