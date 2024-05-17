Харків під ворожим ударом: 3 загиблих та 29 поранених, триває ліквідація наслідків
Київ • УНН
У Харкові російський авіаудар спричинив велику пожежу, в результаті якої загинули 3 і були поранені 29 осіб, а 2 були врятовані службами порятунку.
У Харкові рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Удень 17 травня ворог за допомогою авіації знову завдав удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа.
За попередніми даними, загинуло 3 осіб та ще 29 постраждало. Проте двох чоловіків вдалось врятувати.
Рятувальні служби досі працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
У Харкові знову лунали вибухи: що відомо17.05.24, 21:33 • 23873 перегляди