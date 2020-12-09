Харьковский "Житлобуд-2" побеждает в первом матче 1/16 женской ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Харьковский "Житлобуд-2" побеждает казахский "Биик-Казыгурт" в первом матче 1/16 женской Лиги чемпионов УЕФА - 2:1! Об этом на своей странице Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Поздравляю команду Натальи Зинченко и руководство клуба с положительным результатом в домашнем поединке! 16 декабря - ответный матч на выезде. Болеем за наших футболисток!", - написал он.
Напомним, УАФ обжаловал решение о техпоражении украинской сборной в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.
В Лозанне интересы Украины будут отстаивать группа юристов, в том числе, швейцарские и испанские адвокаты.