Харківський “Житлобуд-2” перемагає в першому матчі 1/16 жіночої ЛЧ

"Вітаю команду Наталії Зінченко і керівництво клубу з позитивним результатом в домашньому поєдинку! 16 грудня — матч-відповідь на виїзді. Вболіваємо за наших футболісток!", - написав він.

Нагадаємо, УАФ оскаржив рішення про техпоразку української збірної в матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.

В Лозанні інтереси України відстоюватиме група юристів, в тому числі, швейцарські та іспанські адвокати.