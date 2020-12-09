Харківський “Житлобуд-2” перемагає в першому матчі 1/16 жіночої ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Харківський “Житлобуд-2” перемагає казахський “Біік-Казигурт” в першому матчі 1/16 жіночої Ліги чемпіонів УЄФА — 2:1! Про це на своїй сторінці Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Вітаю команду Наталії Зінченко і керівництво клубу з позитивним результатом в домашньому поєдинку! 16 грудня — матч-відповідь на виїзді. Вболіваємо за наших футболісток!", - написав він.
Нагадаємо, УАФ оскаржив рішення про техпоразку української збірної в матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.
В Лозанні інтереси України відстоюватиме група юристів, в тому числі, швейцарські та іспанські адвокати.