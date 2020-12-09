Харківський “Житлобуд-2” перемагає в першому матчі 1/16 жіночої ЛЧ

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18 березня, 21:00 • 50374 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 100265 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 71026 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103996 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 76906 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 100109 перегляди

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18 березня, 10:29 • 117279 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144964 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184395 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 314148 перегляди

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Харківський “Житлобуд-2” перемагає казахський “Біік-Казигурт” в першому матчі 1/16 жіночої Ліги чемпіонів УЄФА — 2:1! Про це на своїй сторінці Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН. 

"Вітаю команду Наталії Зінченко і керівництво клубу з позитивним результатом в домашньому поєдинку! 16 грудня — матч-відповідь на виїзді. Вболіваємо за наших футболісток!", - написав він.

Нагадаємо, УАФ оскаржив рішення про техпоразку української збірної в матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.

В Лозанні інтереси України відстоюватиме група юристів, в тому числі, швейцарські та іспанські адвокати.

Українські Національні Новини

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