Інтереси української збірної в Лозанні представлятимуть українські, іспанські та швейцарські юристи

“З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України”, — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, мотиваційну частину рішення дисциплінарного органу УЄФА (щодо техпоразки) УАФ отримала минулого тижня.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря футбольної асоціації Юрія Запісоцького, Україна після вивчення мотивувальної частини рішення налаштована оптимістично.

Як писав УНН, за словами Мирона Маркевича, суд у Лозанні тепер має продемонструвати, чи важливі ще спортивні принципи для світового футболу.