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"Україна-Швейцарія": УАФ готується до Лозанни, а швейцарські уболівальники критикують своїх

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Україна готує позов до CAS і має намір оскаржити рішення Дисциплінарного комітету УЄФА про присудження технічної поразки у матчі, що не відбувся проти Швейцарії. Мотиваційну частину вердикту УАФ отримала 1 грудня, і десять днів на подачу апеляції до Лозанни закінчуються 11 грудня. В очікуванні заяви про готовність апеляції, УНН публікує оцінки швейцарських уболівальників і української сторони, які сходяться у тому, що таку "перемогу" Швейцарії не можна називати спортивною і справедливою.

Найбільше обидві сторони бентежить той факт, що Україна після присудження техпоразки покинула елітний дивізіон А, незважаючи на всі свої переможні матчі. У той час, як збірна Швейцарії залишилося у ньому, так і не здобувши жодної перемоги за час турніру.

"Що ж, цим коментарем я роблю себе непопулярним, але Україна має у активі дві перемоги, у тому числі одна у прямій зустрічі зі Швейцарією. Було б, звичайно, прикро вилетіти із дивізіону А, але зі спортивної точки зору Україна повинна залишитися, а ми опуститися до другого дивізіону. Найбільш справедливим варіантом, звичайно ж, було б відкласти гру, але, на жаль, цього не станеться і про це явно говорять всі наші чиновники", - зазначає з цього приводу швейцарський уболівальник по ніком Pascal.

"Винна Швейцарія, це варто визнати. Але не збірна, а керівництво кантону. Призначати технічну поразку одній із команд було б несправедливо, тому потрібно чесно провести жеребкування. Шанси не на нашу користь? Це вже питання до Петковича, чому після 5 турів у України 6 очок, а у нас тільки 3", - пише Kebi.

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Раніше про несправедливе рішення і буквально "везінні" Швейцарії у цій ситуації писав футбольний оглядач Blick Андреас Бені.

"Приємно, що Швейцарія залишається у дивізіоні А, хоча на полі не вигравала жодної гри. Але треба чесно сказати, що Швейцарії неймовірно пощастило. І зараз я не про рішення УЄФА. Як виявилося, обравши правильний готель, українці могли зіграти з нами. Нагадаю, що збірна Швейцарії перед матчами з Іспанією і Україною зупинилася у Праттельні у кантоні Базель-Ланд, і кантонський лікар цього регіону вирішив, що потрібно ізолювати тільки двох хворих зі збірної Швейцарії, які здали позитивні тести. Якби Швейцарія зупинилася у готелі Swissotel у місті Базель, як вони часто робили у минулому, все виглядало б зовсім інакше. Тоді цілком могло бути, що всю команду помістили б на карантин. як це сталося із "Базелем" після того, як у них був виявлений один позитивний тест на коронавірус. Тоді не було б гри з Іспанією і вже точно ми б не зіграли з Україною. Тоді збірній загрожували б дві технічні поразки. Ці готелі знаходяться всього лише в 10 км один від одного! Досить було Україні оселитися в іншому місті, іншому кантоні або просто іншому готелі, і все могло б скластися зовсім по-іншому", - прокоментував він.

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Українські вболівальники, журналісти і функціонери не лише вважають техпоразку нашої збірної несправедливою, а й сподіватися на перемогу УАФ у Лозанні.

"У такій ситуації складно щось прогнозувати і стверджувати напевно. Дійсно, у нас є певний досвід і, скажімо так, тактичний багаж знань. Але фактаж у нинішній справі зовсім інший. Будемо готуватися, щоб знову наші аргументи у Лозанні були почуті. Після вивчення повного тексту документу ми налаштовані досить оптимістично", - сказав з цього приводу генсек УАФ Юрій Запісоцький.

За словами головного тренера української збірної Андрія Шевченка, результат будь-якого футбольного матчу повинен визначатися на полі. Він неодноразово підкреслював, що команда суворо дотримувалася регламенту УЄФА і була готова виходити на гру.

"Збірна приїхала тим складом, який ми могли надати на даний момент. У нас були негативні тести у більшості гравців, і досить для того, щоб провести цей матч і зіграти його", - акцентував Шевченко.

Нагадаємо, що ряд українських спортивних журналістів виступили зі словами підтримки на адресу національної збірної.

А блогер спортивного сайту Sport.ua Дмитро Котков навіть записав пісню: "Так, це Україна! Це команда Шеви!".

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