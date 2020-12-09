"Украина-Швейцария": УАФ готовится к Лозанне, а швейцарские болельщики критикуют своих

Больше обе стороны смущает тот факт, что Украина после присуждения техпоражения покинула элитный дивизион А, несмотря на все свои победные матчи. В то время, как сборная Швейцарии осталось в нем, так и не получив ни одной победы за время турнира.

"Что ж, этим комментарием я делаю себя непопулярным, но у Украины есть в активе две победы, в том числе одна в прямой встрече со Швейцарией. Было бы, конечно, обидно вылететь из дивизиона А, но со спортивной точки зрения Украина должна остаться, а мы опуститься во второй дивизион. Самым справедливым вариантом, конечно, было бы отложить игру, но, к сожалению, этого не произойдет и об этом явно говорят все наши чиновники", - отмечает по этому поводу швейцарский болельщик по ником Pascal.

"Виновата Швейцария, это стоит признать. Но не сборная, а руководство кантона. Назначать техническое поражение одной из команд было бы несправедливо, поэтому нужно честно провести жеребьёвку. Шансы не в нашу пользу? Это уже вопрос к Петковичу, почему после 5 туров у Украины 6 очков, а у нас только 3", - пишет Kebi.

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Ранее о несправедливом решении и буквально "везении" Швейцарии в этой ситуации писал футбольный обозреватель Blick Андреас Бени.

"Приятно, что Швейцария остается в дивизионе А, хотя на поле не выигрывала ни одной игры. Но надо честно сказать, что Швейцарии невероятно повезло. И сейчас я не о решении УЕФА. Как оказалось, выбрав правильный отель, украинцы могли сыграть с нами. Напомню, что сборная Швейцария перед матчами с Испанией и Украиной остановилась в Праттельне в кантоне Базель-Ланд, и кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты. Если бы Швейцария остановилась в отеле Swissotel в городе Базель, как они часто делали в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с "Базелем" после того, как у них был обнаружен один положительный тест на коронавирус. Тогда не было бы игры с Испанией и уж точно мы бы не сыграли с Украиной. Тогда сборной грозило бы два технических поражения. Эти отели находятся всего лишь в 10 км друг от друга! Достаточно было Украине поселиться в другом городе, другом кантоне или просто другом отеле, и все могло бы сложиться совсем по-другому", - прокомментировал он.

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Украинские болельщики, журналисты и функционеры не только считают техпоражение нашей сборной несправедливым, но и надеяться на победу УАФ в Лозанне.

"В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешней деле совсем другой. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текст документа мы настроены достаточно оптимистично", - сказал по этому поводу генсек УАФ Юрий Записоцкий.

По словам главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко, результат любого футбольного матча должен определяться на поле. Он неоднократно подчеркивал, что команда строго придерживалась регламента УЕФА и была готова выходить на игру.

"Сборная приехала тем составом, который мы могли предоставить на данный момент. У нас были негативные тесты у большинства игроков, и достаточно для того, чтобы провести этот матч и сыграть его", - акцентировал Шевченко.

Напомним, что ряд украинских спортивных журналистов выступили со словами поддержки в адрес национальной сборной.

А блогер спортивного сайта Sport.ua Дмитрий Котков даже записал песню: "Да, это Украина! Это команда Шевы!".