"Украина-Швейцария": УАФ готовится к Лозанне, а швейцарские болельщики критикуют своих

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 12927 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 34348 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 51567 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 66487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108306 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111852 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124509 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155937 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202179 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196365 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

4 марта, 01:40 • 89476 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 60407 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 38153 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 51688 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 39659 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 348230 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 300147 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 454479 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 420263 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 402996 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 117139 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195500 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 223129 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202497 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288711 просмотра
Актуальное
"Украина-Швейцария": УАФ готовится к Лозанне, а швейцарские болельщики критикуют своих

"Украина-Швейцария": УАФ готовится к Лозанне, а швейцарские болельщики критикуют своих

Киев  •  УНН

 • 22403 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украина готовит иск в CAS и намерена обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА о присуждении технического поражения в несостоявшимся матче против Швейцарии. Мотивационную часть вердикта УАФ получила 1 декабря, и десять дней на подачу апелляции в Лозанну заканчиваются 11 декабря. В ожидании заявления о готовности апелляции, УНН публикует оценки швейцарских болельщиков и украинской стороны, которые сходятся в том, что такую "победу" Швейцарии нельзя называть спортивной и справедливой.

Больше обе стороны смущает тот факт, что Украина после присуждения техпоражения покинула элитный дивизион А, несмотря на все свои победные матчи. В то время, как сборная Швейцарии осталось в нем, так и не получив ни одной победы за время турнира.

"Что ж, этим комментарием я делаю себя непопулярным, но у Украины есть в активе две победы, в том числе одна в прямой встрече со Швейцарией. Было бы, конечно, обидно вылететь из дивизиона А, но со спортивной точки зрения Украина должна остаться, а мы опуститься во второй дивизион. Самым справедливым вариантом, конечно, было бы отложить игру, но, к сожалению, этого не произойдет и об этом явно говорят все наши чиновники", - отмечает по этому поводу швейцарский болельщик по ником Pascal.

"Виновата Швейцария, это стоит признать. Но не сборная, а руководство кантона. Назначать техническое поражение одной из команд было бы несправедливо, поэтому нужно честно провести жеребьёвку. Шансы не в нашу пользу? Это уже вопрос к Петковичу, почему после 5 туров у Украины 6 очков, а у нас только 3", - пишет Kebi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения" - швейцарские болельщики.

Ранее о несправедливом решении и буквально "везении" Швейцарии в этой ситуации писал футбольный обозреватель Blick Андреас Бени.

"Приятно, что Швейцария остается в дивизионе А, хотя на поле не выигрывала ни одной игры. Но надо честно сказать, что Швейцарии невероятно повезло. И сейчас я не о решении УЕФА. Как оказалось, выбрав правильный отель, украинцы могли сыграть с нами. Напомню, что сборная Швейцария перед матчами с Испанией и Украиной остановилась в Праттельне в кантоне Базель-Ланд, и кантонский врач этого региона решил, что нужно изолировать только двух больных из сборной Швейцарии, которые сдали положительные тесты. Если бы Швейцария остановилась в отеле Swissotel в городе Базель, как они часто делали в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с "Базелем" после того, как у них был обнаружен один положительный тест на коронавирус. Тогда не было бы игры с Испанией и уж точно мы бы не сыграли с Украиной. Тогда сборной грозило бы два технических поражения. Эти отели находятся всего лишь в 10 км друг от друга! Достаточно было Украине поселиться в другом городе, другом кантоне или просто другом отеле, и все могло бы сложиться совсем по-другому", - прокомментировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцарские болельщики, как и украинцы - считают, что Украина не виновата в отмене матча.

Украинские болельщики, журналисты и функционеры не только считают техпоражение нашей сборной несправедливым, но и надеяться на победу УАФ в Лозанне.

"В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешней деле совсем другой. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текст документа мы настроены достаточно оптимистично", - сказал по этому поводу генсек УАФ Юрий Записоцкий.

По словам главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко, результат любого футбольного матча должен определяться на поле. Он неоднократно подчеркивал, что команда строго придерживалась регламента УЕФА и была готова выходить на игру.

"Сборная приехала тем составом, который мы могли предоставить на данный момент. У нас были негативные тесты у большинства игроков, и достаточно для того, чтобы провести этот матч и сыграть его", - акцентировал Шевченко.

Напомним, что ряд украинских спортивных журналистов выступили со словами поддержки в адрес национальной сборной.

А блогер спортивного сайта Sport.ua Дмитрий Котков даже записал песню: "Да, это Украина! Это команда Шевы!".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы