"Да, это Украина! Это команда Шевы!": журналист поддержал сборную песней
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Блогер спортивного сайта Sport.ua Дмитрий Котков записал песню "Да, это Украина!" в поддержку национальной сборной по футболу. О своей композиции журналист написал у себя на странице в Instagram, передает УНН.
"В этот непростой для сборной Украины момент решил поддержать команду Шевы такой песней "Да, это Украина!", которая, надеюсь, поднимет дух всей большой семье "желто-синих". Поэтому слушаем и качаем в такт!" - написал Дмитрий.
Как известно, матч Лиги наций "Швейцария - Украина" по решению местной власти Люцерна был отменен. Причина - обнаруженный "ковид" у нескольких игроков.
Томас Гримм заявил, что это ошибочное решение, принятое без объективных для этого оснований.
В УАФ отмечали, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.