"Да, это Украина! Это команда Шевы!": журналист поддержал сборную песней

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 17330 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 44055 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105130 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 83431 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111505 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89578 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97495 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102592 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101391 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101266 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Да, это Украина! Это команда Шевы!": журналист поддержал сборную песней

"Да, это Украина! Это команда Шевы!": журналист поддержал сборную песней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Блогер спортивного сайта Sport.ua Дмитрий Котков записал песню "Да, это Украина!" в поддержку национальной сборной по футболу. О своей композиции журналист написал у себя на странице в Instagram, передает УНН.

"В этот непростой для сборной Украины момент решил поддержать команду Шевы такой песней "Да, это Украина!", которая, надеюсь, поднимет дух всей большой семье "желто-синих". Поэтому слушаем и качаем в такт!" - написал Дмитрий.

Как известно, матч Лиги наций "Швейцария - Украина" по решению местной власти Люцерна был отменен. Причина - обнаруженный "ковид" у нескольких игроков.

Томас Гримм заявил, что это ошибочное решение, принятое без объективных для этого оснований.

В УАФ отмечали, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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