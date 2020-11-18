"Так, це Україна! Це команда Шеви!": журналіст підтримав збірну піснею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Блогер спортивного сайту Sport.ua Дмитро Котков записав пісню "Так, це Україна!" на підтримку національної збірної з футболу. Про свою композицію журналіст написав у себе на сторінці в Instagram, передає УНН.
“У цей непростий для збірної України момент вирішив підтримати команду Шеви такою піснею „Так, це Україна!“, яка, сподіваюся, підніме дух всій великій родині „жовто-блакитних“ Тому слухаємо та качаємо в такт!” — написав Дмитро.
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