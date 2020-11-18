"Так, це Україна! Це команда Шеви!": журналіст підтримав збірну піснею

“У цей непростий для збірної України момент вирішив підтримати команду Шеви такою піснею „Так, це Україна!“, яка, сподіваюся, підніме дух всій великій родині „жовто-блакитних“ Тому слухаємо та качаємо в такт!” — написав Дмитро.

Як відомо, матч Ліги націй “Швейцарія — Україна” за рішенням місцевої влади Люцерну було скасовано. Причина — виявлений “ковід” у кількох гравців.

Томас Грімм заявив, що це помилкове рішення, прийняте без об’єктивних для цього підстав.

В УАФ наголошували, що були готові грати і мали для цього щонайменше 13 здорових футболістів збірної.