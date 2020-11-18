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Врач Люцерна ошибся с решением, но УЕФА имеет шанс сохранить спортивный принцип - Гримм о матче Лиги наций

Врач Люцерна ошибся с решением, но УЕФА имеет шанс сохранить спортивный принцип - Гримм о матче Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 21468 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал ситуацию с матчем "Швейцария - Украина". По его словам, местные власти Люцерна приняли ошибочное решение об отмене поединка и без объективных для этого оснований. Пр этом он рассказал в интервью Blick, передает УНН.

Так, по словам Гримма, украинская команда не могла поверить в то, что поединок отменяют.

"Первая информация от УЕФА появилась около 11:15. Сначала украинская команда не могла поверить, появилось недоверие.
Ответственные лица сразу начали искать возможные варианты решения ситуации. Думали привлечь команды U-21 или U-20. Где-то около 13:00 команда получила документ о порядке действий в отношении сборной Украины.

Я находился с генеральным секретарем УАФ в отеле Люцерна, когда поступили неприятные новости. Документ отправили и мне в электронном формате. Причиной называли предотвращение неконтролируемого распространения коронавируса среди сборной Украины и населения в целом.

Не могу понять эту причину, особенно часть о населении. Протокол УЕФА предусматривает невозможность контакта с местным населением. Кроме того, было отмечено, что неизвестно точно, сколько в сборной Украины инфицированных даже среди тех, у кого отрицательные тесты", - рассказал он.

Гримм рассказал, что украинцев определенное время официально никто не информировал о том, что их закрывают на карантин.

"Я покинул отель около 13:00. Тогда у украинцев еще не было документа о карантине. На мой взгляд, он еще не был тогда оформлен с юридической точки зрения. Но все игроки и тренеры сразу после тренировки отправились по своим номерам. Я ожидал, что кто-то лично привезет в отель украинцам постановление о карантине и объяснит последствия. Но когда я оставлял отель, этого не было", - сказал функционер.

Решение врача кантона Люцерн о карантине и запрет матча Гримм считает неоправданным.

"Я не могу понять это решение. Это не пропорционально. По сравнению с соседними странами, в Швейцарии довольно умеренные ограничения по сдерживанию ковида. В большинстве кантонов все еще можно пойти в ресторан, в том числе в Люцерне.

Теоретический риск для здоровья был для обеих сторон, а не для населения. Здесь условия не идут в сравнение с матчами чемпионата по футболу или хоккейными матчами. Потому что игроки не живут вместе в отеле. Они возвращаются домой после матчей. Поэтому у них есть большой риск заражения. В этом же случае вся делегация находится под постоянным контролем и живет в гостинице. Опасности для жителей Люцерна не было.

Контакта с населением не было. Если бы признали опасность для жителей, нужно было принять дополнительные меры. Если бы решение о том, проводить ли матч, оставалось за УЕФА и ассоциациями, эта встреча никому бы не нанесла вреда. Это уже не имеет ничего общего со спортом высшего уровня", - сказал он.

Гримм не стал прогнозировать решение УЕФА и добавил, что сохранить спортивный принцип Союзу ничего не мешает.

"... этой дискуссии можно было избежать, если бы врач кантона Люцерн не принял ошибочное решение. Например, можно было перенести матч на 18 ноября и еще раз протестировать сборную Украины. Было бы 13 доступных футболистов - можно играть.

Любое решение по матчу, которре решит судьбу победителя не на поле, будет несправедливым. Жеребьевка может даже быть не в пользу Швейцарии.

Возможно, матч смогут перенести на 2021-й. Может, в рамках подготовки к Евро-2021.

На мой взгляд, у УЕФА нет ограничений, чтобы провести матч в следующем году. Это было бы самым справедливым решением", - резюмировал Гримм.

Как информировал УНН, УАФ сегодня вновь подтвердила готовность национальной сборной сыграть матч со Швейцарией.

"В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решение об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешении на их участие в матче", - заявили в Ассоциации.

Украинские Национальные Новости

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