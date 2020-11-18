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Лікар Люцерна помилився з рішенням, та УЄФА має шанс зберегти спортивний принцип - Грімм про матч Ліги націй

Лікар Люцерна помилився з рішенням, та УЄФА має шанс зберегти спортивний принцип - Грімм про матч Ліги націй

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишній президент УПЛ Томас Грімм прокоментував ситуацію з матчем “Швейцарія — Україна”. За його словами, місцева влада Люцерна ухвалила помилкове рішення про скасування поєдинку і без об’єктивних для цього підстав. Пр це він розповів в інтерв’ю Blick, передає УНН.

Так, за словами Грімма, українська команда не могла повірити у те, що поєдинок скасовують.

“Перша інформація від УЄФА з’явилася близько 11:15. Спочатку українська команда не могла повірити, з’явилася недовіра.
Відповідальні особи відразу почали шукати можливі варіанти вирішення ситуації. Думали залучити команди U-21 або U-20. Десь близько 13:00 команда отримала документ про порядок дій щодо збірної України.

Я перебував з генеральним секретарем УАФ в готелі Люцерна, коли надійшли неприємні новини. Документ відправили і мені в електронному форматі. Причиною називали запобігання неконтрольованого розповсюдження коронавірусу серед збірної України і населення в цілому.

Не можу зрозуміти цю причину, особливо частину про населення. Протокол УЄФА передбачає неможливість контакту з місцевим населенням. Окрім того, було зазначено, що невідомо точно, скільки в збірній України інфікованих навіть серед тих, у кого негативні тести”, — розповів він.

Грімм розповів, що українців певний час офіційно ніхто не інформував про те, що їх закривають на карантин.

“Я покинув готель близько 13:00. Тоді в українців ще не було документу про карантин. На мій погляд, він ще не був тоді оформлений з юридичної точки зору. Але всі гравці і тренери відразу після тренування вирушили по своїх номерах. Я очікував, що хтось особисто привезе в готель українцям постанову про карантин і пояснить наслідки. Але коли я залишав готель, цього не було”, — сказав функціонер.

Рішення лікаря кантону Люцерн про карантин і заборону матчу Грімм вважає невиправданим.

“Я не можу зрозуміти це рішення. Це не пропорційно. У порівнянні з сусідніми країнами, у Швейцарії досить помірні обмеження щодо стримування ковіду. У більшості кантонів все ще можна піти в ресторан, у тому числі в Люцерні.

Теоретичний ризик для здоров’я був для обох сторін, а не для населення. Тут умови не йдуть в порівняння з матчами чемпіонату з футболу або хокейними матчами. Тому що гравці не живуть разом в готелі. Вони повертаються додому після матчів. Тому у них є великий ризик зараження. У цьому ж випадку вся делегація перебуває під постійним контролем і живе в готелі. Небезпеки для мешканців Люцерна не було.

Контакту з населенням не було. Якби визнали небезпеку для жителів, потрібно було вжити додаткових заходів. Якби рішення про те, чи проводити матч, залишалося за УЄФА і асоціаціями, ця зустріч нікому б не завдала шкоди. Це вже не має нічого спільного до спорту вищого рівня”, — сказав він.

Грімм не став прогнозувати рішення УЄФА, але додав, що зберегти спортивний принцип Союзу нічого не заважає.

“...цієї дискусії можна було уникнути, якби лікар кантону Люцерн не ухвалив помилкове рішення. Наприклад, можна було перенести матч на 18 листопада і ще раз протестувати збірну України. Було б 13 доступних футболістів — можна грати.

Будь-яке рішення по матчу, яке вирішить долю переможця не на полі, буде несправедливим. Жеребкування може навіть бути не на користь Швейцарії.

Можливо, матч зможуть перенести на 2021-й. Може, у межах підготовки до Євро-2021.

На мій погляд, в УЄФА немає обмежень, щоб провести матч в наступному році. Це було б найсправедливішим рішенням", — резюмував Грімм.

Як інформував УНН, УАФ сьогодні знову підтвердила готовність національної збірної зіграти матч зі Швейцарією.

“У списку збірної для участі в поєдинку є більше ніж 13-х гравців (у тому числі — мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі”, - заявили в Асоціації.

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