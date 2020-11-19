"Большой футбол" поддержал сборную Украины в ситуации с матчем со Швейцарией

"Хочу поддержать лично Андрея Шевченко и всю нашу сборную. Команда не сыграла оптимальным составом ни одной игры в октябре и ноябре. Так, как отразилось на нас, не ударило ни по одной сборной. И тем не менее сборная Украины показывала достойный футбол, а тренерский штаб, несмотря на все кадровые потрясения, не пытался спрятаться за ковид, чтобы подстраховать себя. Тренерский штаб и команда были готовы выйти на поле и сегодня", - сказал он.

Денисов напомнил, что решением кантона Люцерн матч был отменен полностью. По его мнению, это является очень плохим прецедентом для УЕФА.

"При том, что ассоциации Швейцарии и Украины готовы были провести игру сборных, кантон Люцерн, исходя из собственного медицинского протокола, запретил игру", - подчеркнул он.

Судьбу игры должен решить дисциплинарный комитет УЕФА, указал Денисов.

"Вариантов, что нас ждет, бесчисленное множество, так как подобный случай первый. Сборная может получить даже техническое поражение, может судьбу игры решить жребий, а может быть перенос на другую дату, но точно не на ближайшую. Окон свободных для переноса нет. С учетом того, что на кону место в Дивизионе А, возможный перенос не выглядит совсем уж плохим вариантом для нас", - комментирует он.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.

18 ноября в УАФ официально заявляли, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.

Томас Гримм заявил, что решение властей Люцерна об отмене поединка было ошибочным.