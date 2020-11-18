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Андрій Шевченко: зробили все, щоб матч зі Швейцарією відбувся

Андрій Шевченко: зробили все, щоб матч зі Швейцарією відбувся

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував скасований матч Ліги націй зі Швейцарією, передає УНН з посиланням на "Трибуну".

Він ще раз акцентував на тому, що команда готова була грати.

"Дуже неприємний момент. Ми були готові грати, у нас була достатня кількість гравців з негативними тестами для цього. Рішення приймала влада Люцерна. Тепер будемо чекати рішення УЄФА. Ніякої нашої провини тут немає. Ми всі розуміли ситуацію, в яку потрапили. Останнє, що я міг собі уявити - що можуть скасувати матч", - сказано він.

Шевченко подякував гравцям збірної за за виявлену стійкість.

"Мені б хотілося, щоб зовсім по-іншому все це було, якщо є якась повага. Деякі моменти були. Як зустрічають гостей, команду - це було неправильно.

Дякую хлопцям за виявлену стійкість, за показане бажання, за те вміння (команда показала хороший футбол під час гри з Іспанією - ред). Ми завоювали 6 очок, граючи з кращими командами світу. У нас були прекрасні матчі, я залишився дуже задоволений цим турніром і хлопцями. Дуже багато новачків зіграли на гідному рівні", - зазначив він і побажав всім з позитивним тестом на "ковід" якнайшвидшого одужання.

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Прогнозувати результат ситуації з відміною матчу зі Швейцарією, Шевченко не став.

"Я ще раз вам повторюю: є орган, який буде з цим розбиратися. Ми зробили все для того, щоб цей матч відбувся", - резюмував він.

Нагадаємо, матч Ліги націй "Швейцарія - Україна" за рішенням місцевої влади Люцерна був скасований. Причина - виявлений "ковід" у декількох гравців.

Томас Грімм заявив, що це помилкове рішення, прийняте без об'єктивних для цього підстав.

В УАФ офіційно заявляли, що були готові грати і мали для цього не менше 13 здорових футболістів збірної.

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