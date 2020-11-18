УЕФА должна защищать спортивный принцип и переназначить матч "Швейцария-Украина" - Маркевич
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Швейцария может быть заинтересована в отмене игры с Украиной, но УЕФА должна дать право выйти нашим ребятам на поле. Результаты поединка должны решаться не в кабинетах. Об этом заявил Мирон Маркевич, комментируя отмену матча "Швейцария-Украина", решение о котором приняла местная власть Люцерна, передает УНН.
"Речи и быть не может, что матч надо доиграть. Повода для дискуссий нету! УЕФА должна защищать спортивный принцип: игроков для выхода на поле было достаточно и они были готовы играть, никаких не может быть других вариантов. УЕФА должна назначить дату игры", - подчеркнул он.
Маркевич не исключил заинтересованности швейцарской стороны в отмене матча, но отметил необходимость соблюдения спортивного принципа.
"Ясно, что заинтересованы (швейцарская сторона - ред), но спортивный принцип должен быть. Команда приехала, готова была играть, готовилась, даже в ослабленном составе - но готова", - сказал он.
Напомним, УАФ подтвердила готовность национальной сборной сыграть матч со Швейцарией.
"В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче", - заявили в Ассоциации.