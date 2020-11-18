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УЄФА має захищати спортивний принцип і перепризначити матч "Швейцарія-Україна" - Маркевич

УЄФА має захищати спортивний принцип і перепризначити матч "Швейцарія-Україна" - Маркевич

Київ • УНН

 • 13492 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Швейцарія може бути зацікавленою у скасуванні гри з Україною, але УЄФА повинна дати право вийти нашим хлопцям на поле. Результати поєдинку мають вирішуватися не у кабінетах. Про це заявив Мирон Маркевич, коментуючи скасування матчу "Швейцарія-Україна", рішення про яке прийняла місцева влада Люцерну, передає УНН.

"Мови бути не може, що матч треба дограти. Приводу для дискусій немає! УЄФА має захищати спортивний принцип: гравців для виходу на поле було достатньо і вони були готові грати, ніяких не може бути інших варіантів. УЄФА має назначити дату гри", - наголосив він.

Маркевич не виключив зацікавленість швейцарської сторони у скасування матчу, але наголосив на необхідності доотримання спортивного принципу.

"Ясно, що зацікавлені (швейцарська сторона - ред), але спортивний принцип має бути. Команда приїхала, готова була грати, готувалася, навіть в ослабленому складі – але ж готова", - сказав він.

Нагадаємо, УАФ підтвердила готовність національної збірної зіграти матч зі Швейцарією.

"У списку збірної для участі у поєдинку є більше 13-х гравців (у тому числі — мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі", - заявили в Асоціації.

Українські Національні Новини

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