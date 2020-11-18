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Андрей Шевченко: сделали все, чтобы матч со Швейцарией состоялся

Андрей Шевченко: сделали все, чтобы матч со Швейцарией состоялся

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отмененный матч Лиги наций со Швейцарией, передаёт УНН со ссылкой на “Трибуну”.

Он еще раз акцентировал на том, что команда готова была играть.

“Очень неприятный момент. Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество игроков с отрицательными тестами для этого. Решение принимали власти Люцерна. Теперь будем ждать решение УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет. Мы все понимали ситуацию, в которую попали. Самое последнее, что я мог себе представить — что могут отменить матч”, — сказано он.

Шевченко поблагодарил игроков сборной за за проявленную стойкость.

“Мне бы хотелось, чтобы совсем по-другому все это было, если есть какое-то уважение. Некоторые моменты были. Как встречают гостей, команду — это было неправильно.

Благодарю ребят за проявленную стойкость, за показанное желание, за то умение (команда показала хороший футбол во время игры с Испанией — ред). Мы завоевали 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне”, — отметил он и пожежал всем с положительным тестом на “ковид” скорейшего выздоровления.

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Прогнозировать исход ситуации с отменой матча со Швейцарией, Шевченко не стал.

“Я еще раз вам повторяю: есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся”, — резюмировал он.

Напомним, матч Лиги наций “Швейцария — Украина” по решению местных властей Люцерна был отменен. Причина — обнаруженный “ковид” у нескольких игроков.

Томас Гримм заявил, что это ошибочное решение, принятое без объективных для этого оснований. 

В УАФ официально заявляли, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.

Украинские Национальные Новости

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