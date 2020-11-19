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"Великий футбол" підтримав збірну України у ситуації щодо матчу зі Швейцарією

"Великий футбол" підтримав збірну України у ситуації щодо матчу зі Швейцарією

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов закликав підтримати збірну України у ситуації щодо матчу зі Швейцарією, передає УНН із посиланням на "Футбол Україна".

“Хочу підтримати особисто Андрія Шевченка і всю нашу збірну. Команда не зіграла оптимальним складом жодної гри в жовтні і листопаді. Так, як вдарило по нас, не вдарило ні по одній збірній. І тим не менше збірна України показувала гідний футбол, а тренерський штаб, незважаючи на всі кадрові потрясіння, не намагався сховатися за ковід, щоб підстрахувати себе. Тренерський штаб і команда були готові вийти на поле і сьогодні”, — сказав він.

Денисов нагадав, що рішенням кантону Люцерна матч було скасовано повністю. На його думку, це є дуже поганим прецедентом для УЄФА.

“При тому, що асоціації Швейцарії і України готові були провести гру збірних, кантон Люцерна, виходячи з власного медичного протоколу, заборонив гру”, — підкреслив він.

Долю гри повинен вирішити дисциплінарний комітет УЄФА, вказав Денисов.

“Варіантів, що нас чекає, незліченна безліч, оскільки подібний випадок перший. Збірна може отримати навіть технічну поразку, може долю гри вирішити жереб, а може бути перенесення на іншу дату, але точно не на найближчу. Вікон вільних для перенесення немає. З урахуванням того, що на кону місце в Дивізіоні А, можливий перенос не виглядає зовсім вже поганим варіантом для нас”, — коментує він.

Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся. 

18 листопада в УАФ офіційно заявляли, що були готові грати і мали для цього не менше 13 здорових футболістів збірної.

Томас Грімм заявив, що рішення влади Люцерна про скасування поєдинку було помилковим. 

Українські Національні Новини

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