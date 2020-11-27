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Шевченко про техпоразку України: футбольний матч повинен вирішуватися на полі

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА у справі скасованого матчу "Україна-Швейцарія". За його словами, подібні матчі повинні вирішуватися на футбольному полі. Про це Шевченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Я не збираюся обговорювати прийняте рішення, було воно правильним чи ні. Є органи, які повинні займатися цим. Але я, перш за все, як колишній гравець, як тренер національної команди, як футбольна людина вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на футбольному полі", - заявив він.

Шевченко додав, що Збірна України була готова до поєдинку.

"Збірна приїхала тим складом, який ми могли надати на даний момент. У нас були негативні тести у більшості гравців, і досить для того, щоб провести цей матч і зіграти його", - наголосив він.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченка було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія - Україна" не відбувся з вини збірної України і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Українські Національні Новини

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