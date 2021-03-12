"Харьковские соглашения": СБУ открыла производство о государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.
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Отмечается, что по предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.
Что было раньше
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.
Дополнение
Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.
В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.