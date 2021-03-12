"Харківські угоди": СБУ відкрила провадження про державну зраду

Цитата

“Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року “Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року”, дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО зацікавилася ратифікацією харківських угод: хто з відомих людей може потрапити в поле зору СБУ

Зазначається, що за попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

Що було раніше

Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Доповнення

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.