Харьковская область: пиротехниками изъято и обезврежено 404 взрывоопасных предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 404 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Детали
За сутки с 12 по 13 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени.
В течение отчетного периода осуществлен 21 оперативный выезд, из которых:
· 15 – на ликвидацию пожаров, из которых 1 вызван вражеским обстрелом;
· 6 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Чугуевском районе области в г. Волчанск. Горелая квартира в жилом доме. Площадь пожара составила 100 кв. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.
Жителям города Купянска и Изюма спасатели доставили 32 тонны питьевой воды.
Напомним
Российские войска открывали огонь по трем районам Харьковской области, ранена 80-летняя женщина. Состояние еще двух раненых - подорвавшихся на кассетном боеприпасе подростков - среднее.