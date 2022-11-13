Харьковская область: пиротехниками изъято и обезврежено 404 взрывоопасных предмета

Детали

За сутки с 12 по 13 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

В течение отчетного периода осуществлен 21 оперативный выезд, из которых:

· 15 – на ликвидацию пожаров, из которых 1 вызван вражеским обстрелом;

· 6 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Чугуевском районе области в г. Волчанск. Горелая квартира в жилом доме. Площадь пожара составила 100 кв. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

Жителям города Купянска и Изюма спасатели доставили 32 тонны питьевой воды.

Напомним

Российские войска открывали огонь по трем районам Харьковской области, ранена 80-летняя женщина. Состояние еще двух раненых - подорвавшихся на кассетном боеприпасе подростков - среднее.