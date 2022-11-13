Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети

Деталі

За добу з 12 по 13 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

· 15 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинений ворожим обстрілом;

· 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в м. Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 кв.м. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тони питної води.

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