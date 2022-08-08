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Харьковская область: за ночь было по меньшей мере пять запусков ракет из рф, есть жертва

Киев • УНН

 • 59645 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. По Харьковской области за минувшую ночь было по меньшей мере пять запусков ракет с территории рф, под Чугуевым есть жертва - 72-летняя женщина, из-за вчерашних обстрелов также погибла женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Штаб обороны этой ночью зафиксировал более 5 запусков ракет с территории рф. Предварительно - ЗРК С-300. Часть из них "сдетонировала ранее пункта назначения", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Одна из ракет после 1 часа ночи попала, по словам главы ОВА, в поселок Печенеги, Чугуевского района. "К сожалению, в частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина", - отметил он.

Кроме этого, около 23 часов в результате артобстрелов оккупантов в нескольких местах горела кровля административного здания в Киевском районе Харькова. Без пострадавших.

В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные сооружения мирных жителей.

Накануне россияне из артиллерии обстреливали и Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы.

  • В Богодуховском районе россияне огнем уничтожили 28 гектаров пшеницы. В течение суток было несколько обстрелов разных хозяйств. Это умышленное уничтожение украинского урожая, подчеркнул Синегубов.
  • В Изюмском зафиксировали попадания по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина.
  • В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Дополнение

Прифронтовые города – Харьков, Днепр, Николаев, Одесская область, Запорожье – страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии.

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