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Харківщина: за ніч було щонайменше п'ять запусків ракет із рф, є жертва

Харківщина: за ніч було щонайменше п'ять запусків ракет із рф, є жертва

Київ • УНН

 • 59648 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. По Харківській області за минулу ніч було щонайменше п'ять запусків ракет із території рф, під Чугуєвом є жертва - 72-річна жінка, через вчорашні обстріли також є загибла жінка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території рф. Попередньо - РЗК С-300. Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Одна з ракет після 1 години ночі влучила, зі слів голови ОВА, у селище Печеніги, Чугуївського району. "На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка", - зазначив він.

Окрім цього, близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

Напередодні росіяни із артилерії обстрілювали і Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.

  • У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю, підкреслив Синєгубов.
  • В Ізюмському зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.
  • У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.

Доповнення

Прифронтові міста – Харків, Дніпро, Миколаїв, Одещина, Запоріжжя – страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію.

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