Харківщина: за ніч було щонайменше п'ять запусків ракет із рф, є жертва

Цитата

"Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території рф. Попередньо - РЗК С-300. Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Одна з ракет після 1 години ночі влучила, зі слів голови ОВА, у селище Печеніги, Чугуївського району. "На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка", - зазначив він.

Окрім цього, близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

Напередодні росіяни із артилерії обстрілювали і Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.



У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю, підкреслив Синєгубов.



В Ізюмському зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.



У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.



Доповнення

Прифронтові міста – Харків, Дніпро, Миколаїв, Одещина, Запоріжжя – страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію.