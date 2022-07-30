Харьковщина: в поле на противотанковой мине подорвался комбайн, начался пожар

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В Харьковской области в поле во время проведения сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался комбайн, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, взрыв произошел в поле за пределами села Ольховка.

"... пострадал водитель комбайна, 1978 г.р. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате взрыва загорелась стерня. Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м.

На месте происшествия работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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