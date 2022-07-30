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Харківщина: у полі на протитанковій міні підірвався комбайн, пчалася пожежа

Харківщина: у полі на протитанковій міні підірвався комбайн, пчалася пожежа

Київ • УНН

 • 153285 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. На Харківщині у полі під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, вибух стався у полі за межами села Вільхівка.

"... постраждав водій комбайну, 1978 р.н. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок вибуху загорілася стерня. Пожежу ліквідували на площі 60 кв.м.

На місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

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