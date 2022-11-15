Харьковская область: на минах подорвались трое железнодорожников и электрик

Детали

"За прошедшие сутки враг продолжил терроризировать обстрелами мирное население городов и сел, расположенных рядом с линией столкновения и границей с рф: Чугуевского, Купянского и Харьковского районов", - сообщил Синегубов.

По словам главы ОВА, в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыревка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили 2 женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

Пиротехники ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезвредили 141 взрывоопасный предмет. Впрочем, минная опасность все еще очень высока, указал чиновник.

"Вчера возле железнодорожной станции Цуповка на территории Дергачевской громады Харьковского района на мине подорвались 3 работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Кроме того, в районе села Безруки около 15:00 на мине подорвалось авто "Харьковоблэнерго", ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние среднее", - сообщил Синегубов.

Глава ОВА указал, что на линии столкновения наши военные продолжают вести бои с российскими оккупантами.

Дополнение

В Харьковской области россияне заминировали фактически все объекты инфраструктуры.