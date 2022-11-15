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Харківщина: на мінах підірвалися троє залізничників та електрик

Харківщина: на мінах підірвалися троє залізничників та електрик

Київ • УНН

 • 225855 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Харківській області минулої доби на мінах підірвалися троє залізничників та електрик, ще троє людей отримали поранення через ворожі дії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф: Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів", - повідомив Синєгубов.

Зі слів голови ОВА, у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років.

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Утім, мінна небезпека все ще дуже висока, вказав посадовець.

"Вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Окрім того, у районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто "Харківобленерго", поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній", - повідомив Синєгубов.

Голова ОВА вказав, що на лінії зіткнення наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами. 

Доповнення

На Харківщині росіяни замінували фактично всі об’єкти інфраструктури.

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