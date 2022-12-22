Харьковская область: оккупанты сегодня обстреляли Купянск и Волчанск, есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Харьковской области сегодня, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди местного населения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Цитата
«Сегодня враг снова обстрелял Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди», – написал он.
Детали
По его информации, в Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) - работники Центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные повреждения. Также ранение получил прохожий 62-летний мужчина.
Также в Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.
Кроме того, сегодня в селе Протопоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.
Дополнение
В Харьковской области 21 декабря двое мужчин подорвались на вражеских боеприпасах. Инциденты произошли в селе Новый Бурлук и городе Изюм.