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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах - ОВА

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах - ОВА

Київ • УНН

 • 283893 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожих боєприпасах. Інциденти сталися в селі Новий Бурлук та у місті Ізюм. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

«Учора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома», - написав він у Телеграм.

Деталі

Синєгубов вкотре закликав жителів області у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, а одразу звертатися до ДСНС.

За його словами, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Обійшлося без постраждалих.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу 20 грудня: дісталося Вовчанську, внаслідок обстрілів російських військ жінка отримала поранення, наразі вона перебуває у лікарні. 

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