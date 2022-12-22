На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на ворожих боєприпасах. Інциденти сталися в селі Новий Бурлук та у місті Ізюм. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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«Учора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома», - написав він у Телеграм.
Деталі
Синєгубов вкотре закликав жителів області у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, а одразу звертатися до ДСНС.
За його словами, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Обійшлося без постраждалих.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу 20 грудня: дісталося Вовчанську, внаслідок обстрілів російських військ жінка отримала поранення, наразі вона перебуває у лікарні.