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В Харьковской области двое мужчин подорвались на боеприпасах - ОВА

В Харьковской области двое мужчин подорвались на боеприпасах - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеских боеприпасах. Инциденты произошли в селе Новый Бурлук и городе Изюм. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

«Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. В Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, который пытался разобрать боеприпас у себя дома», - написал он в Телеграм.

Детали

Синегубов еще раз призвал жителей в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, а сразу обращаться в ГСЧС.

По его словам, в течение суток от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, расположенных рядом с границей и линией столкновения.

В Купянске в результате вражеских обстрелов произошел пожар в административном здании гражданского предприятия. К счастью, без пострадавших.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки 20 декабря: досталось Волчанску, в результате обстрелов российских войск женщина получила ранения, пока она находится в больнице. 

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