Харківщина: окупанти сьогодні обстріляли Куп'янськ і Вовчанськ, є постраждалі та руйнування

Цитата

«Сьогодні ворог знову обстріляв міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди», - написав він.

Деталі

За його інформацією, у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження. Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік.

Також у Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо - без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.

Доповнення

У Харківській області 21 грудня двоє чоловіків підірвалися на ворожих боєприпасах. Інциденти сталися в селі Новий Бурлук та у місті Ізюм.