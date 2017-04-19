Харьков замело снегом

Как отмечается, спасатели 12 раз выезжали на распилку и уборку поваленных деревьев и буксировку транспортных средств.

Указано, что дорожными и аварийными службами Харькова и области проводятся работы по освобождению территории от деревьев, ветвей и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Харьковзеленстроем зарегистрировано 150 заявок.

По Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов (в Змиевском районе 24 полностью обесточенных населенных пункта и 14 частично). Ремонтные бригады РЭС проводят работы по восстановлению электроснабжения Харькова и районов области.

Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ГСЧС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.

Напомним, в Запорожье и в Херсонской области выпал снег.