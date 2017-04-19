Харків замело снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На території міста Харкова та Харківської області напередодні значно погіршилися погодні умови, в області випав сніг, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.
Як зазначається, рятувальники 12 разів виїжджали на розпилювання та прибирання повалених дерев та буксирування транспортних засобів.
Вказано, що дорожніми та аварійними службами Харкова та області проводяться роботи щодо звільненню території від дерев, гілок та ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. Харківзеленбудом зареєстровано 150 заявок.
По Харківській області знеструмлено 38 населених пунктів (у Зміївському районі 24 повністю знеструмлено населених пункту та 14 частково). Ремонтні бригади РЕС проводять роботи щодо відновлення електропостачання Харкова та районів області.
В усіх підрозділах Харківського гарнізону ДСНС введена резервна техніка для забезпечення нормального та безперебійного циклу життєзабезпечення кожного району, а також налагодження взаємодії з усіма аварійними та комунальними службами.
Нагадаємо, у Запоріжжі і на Херсонщині випав сніг.