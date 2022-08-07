Харьков: российские оккупанты обстреляли инфраструктурный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Харькове раздалось не менее семи взрывов. По предварительным данным, оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Цитата
"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не менее семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет", - отметил он.
Ранее
Терехов сообщал, что в городе очень громко.