Харьков: российские оккупанты обстреляли инфраструктурный объект

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"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не менее семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет", - отметил он.

Ранее

Терехов сообщал, что в городе очень громко.