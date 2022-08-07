Харків: російські окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт

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"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи. Інформації щодо постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - зазначив він.

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Терехов повідомляв, що у місті дуже гучно.