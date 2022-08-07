Харків: російські окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Харкові пролунало не менше семи вибухів. За попередніми даними, окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт у Київському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Цитата
"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Вибухів було не менше семи. Інформації щодо постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - зазначив він.
Раніше
Терехов повідомляв, що у місті дуже гучно.