ХАМАС выпустил около 30 ракет по Израилю: осколки снарядов повредили школу

Сегодня, 21 декабря, ХАМАС и Хезболла запустили в сторону Израиля около 30 ракет, это стало самым массированным обстрелом за последние несколько дней. Уже известно о по меньшей мере двух пострадавших. Об этом со ссылкой на Times of Israel, передает УНН.

Детали

Военные пока не комментируют запуски ракет, которые в значительной степени опровергли идею о том, что наступление военных серьезно ограничило способность террористов Газы вести огонь по Израилю.

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В издании добавляют, что вооруженное крыло ХАМАСа "Бригады Аль-Кассам" и ливанская террористическая группировка "Хезболла" взяли на себя ответственность за сегодняшний обстрел Тель-Авива.

Отмечается, что сейчас известно о двух пострадавших в северных районах Израиля.

Дополнение

Известно, во время массированного обстрела Израиля одна из школ в Тель-Авиве была повреждена обломками. В заведении уверяют, что все ученики были в безопасности и добрались до бомбоубежищ во время ракетного удара.

Вместе с тем в соцсетях появились кадры города, после обстрела. Видно, что улицы усеяны обломками ракет, в частности перехватчиков.

Напомним,

ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном прекращении огня для освобождения заложников, требуя немедленного прекращения огня и освобождения палестинских заключенных.

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