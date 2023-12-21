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Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 08:53  •  2601 просмотра

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Армия обороны Израиля обнаружила в центре города Газа комплекс туннелей, которыми пользуются лидеры ХАМАС, стратегически расположенных вблизи гражданских объектов, включая школу. Эти туннели, оснащенные современным оборудованием.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в центре города Газа большую систему тоннелей, используемых главарями радикального исламистского движения ХАМАС. Ключевую роль играет одна из площадей, откуда можно подземными путями попасть в "укрытия, штабы и квартиры" политического и военного руководства движения. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, пишет УНН.

Площадь Палестины" находится в "элитном квартале" Газы, который взят под контроль израильскими военнослужащими. Площадь "была центром военного управления ХАМАС и окружена домами, служившими штабами, шахтами туннелей террористов и стратегическими сооружениями, принадлежащими ХАМАС,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что военная инфраструктура располагалась "в непосредственной близости от магазинов, правительственных зданий, жилых домов и специальной школы для глухих детей".

В ЦАХАЛ отметили, что эта сеть тоннелей соединяется с подземной инфраструктурой в районе больниц "Ар-Рантиси" и "Аш-Шифа". Тоннели оборудованы лифтами и взрывостойкими дверями, в некоторых случаях были обнаружены продукты питания, вода и элементы энергоинфраструктуры, добавили военные. Это позволяет боевикам ХАМАС скрываться в течение длительного времени, отметили в армейской пресс-службе.

Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля10 декабрь 2023, 07:10 • 124558 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Армія Ізраїлю знайшла туннелі ватажків ХАМАС в центрі Гази
Israeli army finds tunnels of Hamas leaders in the center of Gaza
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Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

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