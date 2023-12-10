Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля
Киев • УНН
Большое количество боевиков ХАМАС сдалось израильским военным, раскрыв сложную ситуацию, в которой они оказались, и разорвав связи со своим руководством.
В Секторе Газа большое количество боевиков палестинского движения ХАМАС сдалось в плен израильским военным. Об этом сказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщило издание The Times of Israel, передает УНН.
Сдавшиеся террористы передали оружие и снаряжение. З допросов мы узнали, что ситуация с оперативниками на местах сложная, а руководство ХАМАС во главе с Яхья Синваром отрицает реальность, даже если его информируют о деталях
Детали
Представитель ЦАХАЛа также сообщил о "распространенном мнении, что руководство ХАМАСа в подполье не заботится о населении Газы.
Разведданные, появляющиеся в результате допросов, проясняют больше целей и помогают нам в оперативной деятельности
В сети появилось видео, на котором, как утверждалось, сдаются в плен боевики движения ХАМАС.
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Боевики ХАМАС массово сдались в плен - Армия Израиля
Большое количество боевиков ХАМАС сдалось израильским военным, раскрыв сложную ситуацию, в которой они оказались, и разорвав связи со своим руководством.
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