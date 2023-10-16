ХАМАС утверждает, что выпустил ракеты по Тель-Авиву, в городе слышали мощный взрыв

Детали

Как сообщается, в центре города сирены не раздавались, но жители сообщили, что услышали сильный взрыв.

По данным израильского 13 канала, одна ракета, возможно, упала в море.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газа. А позже - что идет подготовка к наземной операции.