ХАМАС стверджує, що випустив ракети по Тель-Авіву, у місті чули потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У палестинському ісламістьскому угрупованні ХАМАС стверджують, що нещодавно випустили ракети із сектора Газа по Тель-Авіву в Ізраїлі, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Як повідомляється, у центрі міста сирени не лунали, але жителі повідомили, що почули сильний вибух.
За даними ізраїльського 13 каналу, одна ракета, можливо, впала в море.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включаючи ракетні удари, з території сектору Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також Ліваном після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази. А згодом - що йде підготовка до наземної операції.