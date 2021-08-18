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Хакеры похитили персональные данные 7,8 млн клиентов оператора T-Mobile

Хакеры похитили персональные данные 7,8 млн клиентов оператора T-Mobile

Киев  •  УНН

 • 13637 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Хакеры похитили данные о именах, фамилиях, датах рождения и номерах социального страхования клиентов американского оператора T-Mobile. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Сегодня стало известно, что после хакерской атаки, которой подверглась операторская компания T-Mobile, были украдены личные данные их пользователей. Также сообщается, что было похищено около 850 тысяч данных предоплаченных клиентов и более 40 млн записей бывших и потенциальных клиентов.

Пресс-служба операторской компании сообщила, что хакеры похитили данные о именах и фамилиях пользователей, их даты рождения и номера социального страхования. Однако в сообщении подчеркивается, что нет никаких признаков того, что финансовые данные пользователей были скомпрометированы.

Добавим

Операторская компания T-Mobile добавляет, что после хакерской атаки уязвимость системы была ликвидирована.

Напомним

Российские хакеры "слили" в даркнет данные почти миллиона кредиток. По оценкам аналитиков компании по кибербезопасности Q6, примерно 1 млн кредитных карт США и мира были выпущены русской преступной организацией в даркнет. Группа, называющая себя "Все карты мира", предлагает другим преступникам информацию о похищенной кредитной карте.

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