Хакери викрали персональні дані 7,8 млн клієнтів оператора T-Mobile

Деталі

Сьогодні стало відомо, що після хакерської атаки, якої зазнала операторська компанія T-Mobile, були вкрадені особисті дані їх користувачів. Також повідомляється, що було викрадено близько 850 тисяч даних передплачених клієнтів і понад 40 мільйонів записів колишніх і потенційних клієнтів.

Пресслужба операторської компанії повідомила, що хакери викрали дані про імені і прізвища користувачів, їх дати народження і номери соціального страхування. Проте у повідомленні підкреслюється, що немає жодних ознак того, що фінансові дані користувачів були скомпрометовані.

Додамо

Операторська компанія T-Mobile додає, що після хакерської атаки вразливість системи була ліквідована.

Нагадаємо

Російські хакери “злили” у даркнет дані майже мільйона кредиток. За оцінками аналітиків компанії з кібербезпеки Q6, приблизно 1 мільйон кредитних карт США та світу були випущені російською злочинною організацією у даркнет. Група, яка називає себе “Усі карти світу”, пропонує іншим злочинцям інформацію про викрадену кредитну картку.