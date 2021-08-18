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Хакери викрали персональні дані 7,8 млн клієнтів оператора T-Mobile

Хакери викрали персональні дані 7,8 млн клієнтів оператора T-Mobile

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Хакери викрали дані про імена, прізвища, дати народження та номери соціального страхування клієнтів американського оператора T-Mobile. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Сьогодні стало відомо, що після хакерської атаки, якої зазнала операторська компанія T-Mobile, були вкрадені особисті дані їх користувачів. Також повідомляється, що було викрадено близько 850 тисяч даних передплачених клієнтів і понад 40 мільйонів записів колишніх і потенційних клієнтів.

Пресслужба операторської компанії повідомила, що хакери викрали дані про імені і прізвища користувачів, їх дати народження і номери соціального страхування. Проте у повідомленні підкреслюється, що немає жодних ознак того, що фінансові дані користувачів були скомпрометовані.

Додамо

Операторська компанія T-Mobile додає, що після хакерської атаки вразливість системи була ліквідована.

Нагадаємо

Російські хакери “злили” у даркнет дані майже мільйона кредиток. За оцінками аналітиків компанії з кібербезпеки Q6, приблизно 1 мільйон кредитних карт США та світу були випущені російською злочинною організацією у даркнет. Група, яка називає себе “Усі карти світу”, пропонує іншим злочинцям інформацію про викрадену кредитну картку.

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