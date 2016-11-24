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Хакеры получили данные о более чем 134 тыс. военных моряков США

Киев • УНН

 • 7331 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Неизвестные хакеры могли получить персональные данные более 134 тысяч военных моряков США, передает УНН со ссылкой на Navy Times.

Хакеры получили данные о более чем 134 тыс. военных моряков США

Уточняется, что в октябре компания Hewlett Packard сообщила военным, что один из компьютеров, принадлежащий контрактному работнику ВМС США, был "скомпрометирован".

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На компьютере хранились имена и номера социального страхования 134 386 нынешних и бывших служащих ВМС США.

Следственных подразделение ВМС США ведет расследование, но пока не нашло корректного использования данных с компьютера.

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